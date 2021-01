Tina TINA LEVAUDEL (LEVAUDEL)

Experte en marketing, j’ai acquis de l’expérience en content et direct marketing, élaboration de plan digital (emailing, réseaux sociaux), PPC et SEO.

Réactive et force de proposition, il me plait d’être autonome dans mon travail mais je suis également très à l’aise pour travailler en équipe et manager une équipe.





MES COMPÉTENCES:



• Management

• Content marketing

• Stratégie marketing

• Élaboration du plan emailing, réseaux sociaux

• KPI

• Google analytics, adwords, PPC, SEO et référencement

• Coordination avec les différents collaborateurs à l'international

• Conception et rédaction d'outils promotionnels : bannières, brochures, catalogues

• Gestion de projets

• Langues (anglais, allemand, italien)

• Organisation d'événements

• Gestion presse et agences média

• Gestion de la relation clients

• Logistique

• Vente directe

• Pack office, Mailchimp, Shopify, Umbraco, Peracto, Hootsuite, Smartsapp, Photoshop, Dotmailer, notions d'HTML



