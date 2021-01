Tiphaine BOUCHAUD

Plus de 10 ans d'expérience dans la création de voyages.



*EXPÉRIENCES*

-Depuis octobre 2019 dans une agence/tour opérateur grenoblois

-2 ans à la production groupes d'un tour opérateur indépendant basé à Grenoble

-6 mois dans une agence iséroise franchisée Thomas Cook

-1 an dans une agence généraliste présente sur internet et basée dans le 93

-5 ans chez un tour opérateur haut de gamme en région parisienne (B2C et B2B)



*MISSIONS*

-Conseil clients

-Création et vente de voyage à la carte et packagés

-Suivi des dossiers / Après-vente

Large gamme de voyage: séjours, circuits, week-ends et city break, croisières, hôtels-club, voyages de noces...

Clientèle : individuels, groupe, voyage d'affaires

-Communication : animation de réunions de présentation chez les clients, création de support de communication pour les salons, gestion des pages Facebook professionnelles



*MES VOYAGES*

2020 : Crète

2019 : Turin, Lisbonne

2018 : Séville, Cambodge, Monténégro

2017 : Guadeloupe, Costa Rica

2015 : Thaïlande, Grèce, Rome, Marrakech

2014 : Dubai, Riviera Maya, New York

2013 : Sri Lanka et Maldives, Inde, Prague

2012 : Ouest Canadien, Tunisie

2011 : Islande, Île Maurice



*LOGICIELS*

-Gestion des réservations aériennes (GDS) : Sabre, Amadeus

-CRM et comptabilité: Viaxoft, Gestour

-Bureautique : Word, Outlook, Powerpoint, Excel



*LANGUES*

-français

-anglais (utilisation quotidienne)

-espagnol



*QUALITÉS PERSONNELLES*

efficacité, adaptabilité, rigueur, écoute, disponibilité, ...



*CENTRES DINTÉRÊT*

Lecture/Ecriture

Randonnée pédestre et raquettes, fitness, course à pied, yoga...

Ecologie/Développement durable

Jeux de société