Tiphaine HERRY

Pourquoi je suis active sur Viadeo ?

Actuellement Responsable du développement commercial de Phone Booster, je souhaite à travers mes demandes de contact échanger sur des sujets professionnels communs ; vous demander votre avis de professionnel de la relation client, échanger sur les leviers de motivation des collaborateurs en centres de contacts ou encore sur la corrélation entre satisfaction clients et satisfaction employés. Ceci n'est pas une tentative de prospection déguisée, mais bien une proposition d'échanges constructifs. Votre expérience et votre point de vue m’intéresse et c'est pour cela que je viens vers vous. Découvrir, partager, rencontrer... pour évoluer.

A bientôt !