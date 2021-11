Titel DJAMEL

Conducteur de travaux / Animateur HSE

- Définit, coordonne et optimise les ressources humaines, matérielles afin de produire l'ensemble des chantiers

- Responsable Hiérarchique des chefs de chantiers et chefs d'équipe

- Auditeur de chantiers

- Coordonne, encadre l'organisation générale des différentes opérations de désamiantage

- Réalisation et diffusion des vidéos sécurités

- Intégration des nouveaux salariés sur chantiers

- Organisation des actions de sensibilisation et de formation du personnel à la sécurité.

- Participe à la démarche MASE Responsable Qualité Sécurité et Environnement, Formateur

- Gestion du référentiel QUALITATIF et de son application sur chantier

- Réalisation d’audits Qualité

- Formation des nouveaux collaborateurs sur chantier

- Proposition d’amélioration des procédures travaux

- Coordonne et optimise les ressources humaines et matérielles

- Suivi des sous-traitants.

- Responsable Hiérarchique des chefs d'équipes.

- Contrôles du travail des chefs d'équipes

- Veille à l'application des directives, des normes et des règlements et modes Opératoires Généraux

- Veille et assure les actes de traçabilité chantier.

- Coordonne, encadre et mène à bien au quotidien l'organisation générale des différentes opérations

de désamiantage sur un ou plusieurs chantiers.

- Organise, oriente et commente le plan de retrait aux chefs d'équipes,

- Encadre et supervise le chef d'équipe dans la préparation du chantier (commande de consommable matériels, d’analyses, de prestations de service)

- Vérifie la conformité des chantiers vis à vis de la réglementation, des modes opératoire généraux,des plans de retraits et cahiers des charges des chantiers.



Mes compétences :

Formateur

Conducteur de travaux / Animateur

Responsable Qualité Sécurité QSE

Chef de chantier

Conception mécanique