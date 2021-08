Apres une grande reussite au sein de MULTY TRADE, et apres une longue mission au sein de SOLFI.



Me voila aujourd'hui responsable regional dans une grande division qui s'installe en France apres sa reussite aupres de grands compte en Europe, Canada, et Moyen Orient, là voila aujourd'hui en France.



Pour mieux connaitre mon domaine, n'hesitez pas à me consulter.



Mes compétences :

Informatique

Ingénieur d'affaires

Entrepreneur

Commercial

Direction commerciale

Management