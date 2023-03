Todisoa Michel TODISOA (RAZAFINDRABEKOTO)

Le monde de l'Internet m'a toujours fasciné et heureusement, j'ai toujours eu la chance de travailler dans le monde de l'Internet notamment en développant des sites web.

J'ai de l'expérience dans le domaine du développement d'application en PHP que ce soit des sites statiques, des blogs ou encore des sites sur mesures.

Je maîtrise les technologies tels que Symfony, Laravel, Jquery, Boostrapt, Angular

J'adore les challenges et quelques soit les difficultés qui se sont présentées et qui se présenteront, je suis toujours prêt à relever les défis afin d'atteindre les objectifs des clients.



Mes compétences :

Java 2 Enterprise Edition

Java

jQuery

Zend Studio

XHTML

WordPress

Spring Framework

SQL

Oracle

NetBeans

MySQL

Modélisation UML

Merise Methodology

Linux

Joomla!

JavaScript

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

UML/OMT