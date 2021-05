Tombari RACHED

Rached Tombari est Docteur en Sciences sociales depuis 2010.

Cultures et Arts contemporains, Nouveaux médias, Politiques culturelles, et sociales, Internet, Innovation, Démocratie, Anthropologie, Communication, Sociologie pragmatiste.

Compétences : Recherche, enseignement, emploi, formation, insertion, médiation, animation, prévention, sécurité, travail social précarité à l'écoute des besoins et des interrogations. Lancement d'une dynamique, au regard des mutations concernant l'innovation sociale, l'action éducative, professionnelle, culturelle et sportive.

Partenaires : Éducation nationale, préfecture, Conseil régional, Conseil général, tribunal de grande instance, police, justice, bailleurs sociaux, Universités en France et à l'étranger, Collectivités, Ministères, Institut du Monde Arabe, Fondations, et associations...

Auteur d'un ouvrages « Radioscopie d’un quartier en devenir »les Bosquets de Clichy-sous Bois/Montfermeil » publiés aux Éditions Universitaires Européenne en 2010.



Mes compétences :

Esprit d'analyse et de synthèse

Pédagogie

Rigueur

Adaptabilité