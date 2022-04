Bonjour,



Je vous souhaite la Bienvenue sur mon profil !



Mon métier :Consultant, Formateur, (individuel ou collectif) et Coach en RESSOURCES HUMAINES.



J'interviens sur tout type de structure, tout secteurs d'activités et essentiellement sur l'ensemble de la Région Rhône Alpes.



Mes domaines d'intervention sont les suivants :



- Recrutement

- Intégration initiale ou continue

- Formation

- Gestion des Compétences

- GPEC

- Politique salariale

- Conditions de travail et risques psychosociaux

- Management

- Suivi et valorisation du salarié

- Communication

- Image d'entreprise

- Gestion de projet

- Conduite au/du changement

- Droit du travail

- Droit social



Concernant l'activité du consulting, la démarche est généralement la suivante :



- Réalisation d'un audit

- Analyse et constat

- Proposition de préconnisation

- Accompagnement dans la mise en oeuvre (si validation)

- Suivi régulier



Si vous souhaitez en savoir plus, ou qu'un audit vous paraît pertinent afin d'avoir un regard extérieur en vue d'optimiser vos ressources, ou encore bénéficier d'un coaching ou d'une formation, n'hésitez pas à me contacter.



Au plaisir de vous lire, ou vous rencontrer,



Cordialement



Guillaume FRIEDMANN



Mes compétences :

Ressources humaines

Audit interne

Management

Gestion des connaissances

Gestion de projet

Conduite du changement

Communication

GPEC

Recrutement et nouvelles techniques