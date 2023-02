Lionel PRADINES

Une vie professionnelle riche :

- 7 ans de biologie (toxicologie et neurophysiologie)

- 7 ans de développement de systèmes d'informations dans un contexte international

- 1992 : MBA à l'EM Lyon

- 1993 : Création de Pole Consulting, Cabinet de conseil RH, diagnostic managérial, coaching individuel et d'équipe, Professeur associé en développement du leadership à l'EM Lyon.



- 2010 : Création de Entreprises & Talents (www.e-talentq.com) - Laboratoire du capital humain

- Solutions d'assessment en ligne,

- FB360 sur mesure (4500 passations / 50000 répondants)

- FB360 d'équipes

- Distributeur des outils psychométriques de Talent Q International, 80 cabinets partenaires,

plus de 500 consultants accrédités en France.

- Diagnostic managérial et social en ligne.





Mes compétences :

Leadership

Conduite du changement

Tests psychométriques

Assessment

Diagnostic managérial et social