- Fort d’une expérience de plus de 30 ans au service des jardins, ayant collaboré avec des grands paysagistes de France et de Belgique, Tony BRIENNE passionné de plantes, d’art et de décoration décide de faire ses propres créations en ouvrant une boutique avec sa femme Sylvie. Mêlant ainsi leurs deux passions



- Depuis 2003 Tony BRIENNE conçoit et aménage de nombreux jardins, de particuliers, collectivités et Professionnels.



- Dès son ouverture en 2003, il imagine et réalise le jardin parisien de Bernar VENET artiste contemporain, qui lui fait également confiance pour des conseils d’aménagement concernant son jardin dans le sud, près de Saint-Tropez

- En 2005 il réalise le Patio de la société Sept Résine pour son siège social situé à Gennevilliers

- En 2008 il modernise, pour une cliente qui le connaît depuis plus de 20 ans, son jardin parisien, créé par Jacques WIRTZ.dans les années 80.

De nombreuses manifestations dans l’Oise tel que Mouchy le Châtel, Cauvigny ou le Marais, lui ont permis de se faire reconnaître et ont ainsi participé à sa notoriété

Depuis 2011 , il travaille en tandem avec l’architecte Georges Maiseau sur de nombreux projet afin de mettre en valeur vos espaces de vie.

Le 13 décembre 2014 pour couronner leurs collaboration le 1er prix du CAUE du Morbihan pour la réhabilitation ou l'extension d'une maison entre autre la Maison Dedans/Dehors de Tony Brienne à Guémené sur Scorff