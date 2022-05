Tony COMTE

Agé de 62 ans, loin de me considérer comme vieux, je peux apporter une grande expérience du management, de l'organisation, définir stratégie et politique achats, faire grandir mon équipe et transmettre mon savoir.

Appelez moi !



Mes compétences :

Négociation

Sourcing

SAP R/3

budgets

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Enterprise Resource Planning

Benchmarking