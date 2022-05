Tony DELBLOND

Titulaire d'un Master en Manager en Ingénierie d’affaire, j’ai basé mon expérience professionnelle auprès d’un groupe américain spécialisé dans la protection alimentaire et textile.



http://www.supdev.com



Checkpoint systems, est aujourd’hui le leader mondial en solution pour lutter contre la démarque inconnue, j’accompagne les enseignes textiles telles Nike, Décathlon, Eram dans leurs souhaits de protection de leurs articles.



Je suis également rattaché au service énergie de Checkpoint systems, auprès du compte Total. Mon rôle au sein de ce groupe pétrolier est de leur assurer un flux de revenus constant et fiables grâce à nos démarches sécuritaires sur l'ensemble de leurs réseaux de stations autoroutiers Françaises.



http://www.checkpointsystems.com





Mes compétences :

BTP

Checkpoint

Commercial

Commercial b to b

Développement personnel

Domotique

Energie

High tech

Key account manager

Manager

Microsoft Technologies

Négociation

Négociation Commercial

Process

Textile