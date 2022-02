Tony DONSE

Analyste Numéricien Modélisation recherche nouveau challenge.



Mes compétences :

C

Cisco Switches/Routers

Management dune équipe

Gestion et résolution de problèmes

R Programming language

Recueil et gestion de données. méthode Merise

Recherche appliquée, expérimentation

Modélisation et Simulation Numérique

Communication et animation scientifique

Feasibility Studies

installation

Project Management

Bug Tracking System

UML/OMT

Matlab

HP Hardware

Token Ring

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows Server 2008 R2

Windows Server

Linux Debian

C Programming Language

Global Positioning System