Tony PONCE

Ingénieur conception et développement senior, je suis à la recherche d'un poste de Tech lead sur des projets JAVA/J2EE utilisant les méthodes agiles. Je peux aussi assurer la fonction de Scrum master selon le type de projet.



Mes compétences :

Lotus Notes/Domino

Java

XML

Java 2 Enterprise Edition

HTML

C++

jQuery

Python Programming

LotusScript

JavaScript

XHTML

Visual Basic

VBScript

UNIX

Struts Web Application Framework

Spring Framework

Sorties

SQL

PostgreSQL

Oracle

ODBC

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft .NET Technology

MVC

JavaServer Faces

Java Server Pages

Java Enterprise Edition

Diodes

Delphi

C Programming Language

Apple Mac