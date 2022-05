Jeune, j'aime mon métier dynamique et sérieux. Le travail en déplacement ne me pose aucun problème

Je suis ponctuel, assidu toujours en réflexion pour amener et trouver de nouvelles choses.

J'aime le travail en équipe, j'ai le sens des responsabilités et de la sécurité j'aime transmettre mon savoir faire, j'ai déjà dirigé des équipes jusqu'à dix personnes.

Mon souhait est d'évoluer encore et encore !