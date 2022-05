Tony FOCONE

J'exerce avec passion mon métier de mosaïste depuis plus de 20 ans.



Je commence mon activité en réalisant des travaux de la pose de mosaïque dans des piscines. Très vite, j'interviens sur des réalisations de prestige (hammams, jacuzzi, fontaines …) et je travaille des matériaux hauts de gamme tels que de la mosaïque dorée à l’or fin et les émaux de Briard.



Avec l’expérience, je réponds depuis à toutes les attentes de mes clients (travaux de pose, de création et de restauration de décors en mosaïque …).



Depuis quelques temps, je me lance un nouveau défi en créant des tables basses en mosaïque, réalisées sur mesure, décorées par des faisceaux lumineux en fibre optique.



Avis aux amateurs de mobiliers de décoration originaux !



Mes compétences :

Artisan

Design

Décoration

Création