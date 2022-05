Tony GREGO

Acteur dynamique dans l'ingénierie pédagogique et de formation, mon esprit d'analyse et de créativité me permettent d’identifier les besoins et d’élaborer des stratégies.

Organisé et bon gestionnaire, je coordonne les différents projets.

Pédagogue, mes qualités relationnelles sont des atouts pour encadrer et animer une équipe ainsi qu’à faire évoluer les compétences individuelles et collectives.

Engagé dans un parcours de Master 2 GRH (en formation continue), j’envisage de nouveaux challenges en tant que responsable de formation en entreprise ou responsable de développement de ressources humaines.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Expert Informatique

Actions commerciales

Gestion de projets

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Gérer un centre