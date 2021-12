Sabine DAUGA

Géographe/cartographe de formation, je suis en recherche active d'emploi dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et en tant que cartographe.



Convaincue des valeurs de l'approche participative (formation / sensibilisation des populations, et intégration leur mode de vie) je souhaite mettre à profit mes compétences prioritairement sur les thématiques agro-environnementales/aménagement du territoire.



Femme de terrain, autonome, j'aime travailler en équipe. Ma détermination et ma diplomatie sont des atouts qui me permettront de mener à bien toutes mes missions.



Je suis mobile en France ou à l'international.







Mes compétences :

Risques naturels

Développement durable

Environnement

Gestion des ressources natuelles