Tony GREGO

Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans le secteur du Transport et de la Logistique au sein de grandes multinationales et PME transport, ma carrière professionnelle m’a permis de développer mon goût et mes qualités pour la relation entre les acteurs de projets internationaux et complexes, dans divers secteurs, dans une recherche continuelle de la performance, de la créativité, de l’innovation et de la culture du résultat.



Ma formation m’a permis d’exploiter et d’améliorer mes connaissances dans le secteur des transports et de la logistique d’abord sur des fonctions opérationnelles pour ensuite évoluer vers des fonctions commerciales depuis plus de 10 ans.



Mes expertises :

• Expérience de la responsabilité « Grands Comptes » et du développement commercial avec un développement significatif du chiffre d’affaires

• Expérience des contacts avec les acteurs « clé »

• Management réussi sur des équipes de tailles variées avec des collaborateurs de profils et de compétences différentes

• Expérience des objectifs et du reporting

• Expérience de gestion de projets

• Anglais des affaires





Mes compétences :

Esprit analyse

Créatif

Persévérante et force de propositions

Logiques et réalisables pour soi et pour les

Contact humain et respect des personnes

eCommerce

Tribunals

Supply Chain

Six Sigma

SAP

Microsoft Windows

Citrix Winframe

Audit