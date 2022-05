Tony GRUSON

Je suis de niveau BAC Professionnel en Production Graphique, j’ai par ailleurs effectué plusieurs stages dans ce domaine, qui m’ont permis de me familiariser avec les logiciels et la clientèle.

Je recherche une société avec un esprit dynamique qui me permette d’exprimer pleinement mon potentiel. Je recherche surtout à accomplir une mission qui s’intègre dans un projet de l’entreprise pour avoir de vraies responsabilités et pour que mon travail ou mes projets puissent être utilisés dans un cadre professionnel.



Je m’intégrerais ainsi avec plaisir à votre équipe, souhaitant que ma formation et mon expérience puissent vous être utiles, je vous remercie de l’attention que vous portez à l’examen de mon dossier, pour pouvoir m’entretenir personnellement avec vous afin de développer les compétences que je suis capable de mettre au service de votre société



Mes compétences :

Adobe CS5

Dreamweaver

Indesign et Photoshop

Illustrator