Bonjour,



Actuellement, je suis en Contrat à Durée Indéterminée chez GMC-Henner à Paris. Analyses statistiques, optimisation des outils informatiques et pilotage technique de contrats Santé et Prévoyance sont les principales tâches qui me sont confiées.

Je m'occupe également de la relation avec les différents assureurs.



Mes compétences :

Access

SAS

VBA

Assurance Vie et Non Vie

Statistiques

Probabilités

Finance de marché