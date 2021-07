Tony INCANDELLA

Http://tony-var.kabook.fr



Ayant suivi la formation intensive de Visuel Langue des Signes Française en 2011, jai pu acquérir les bases linguistiques, nécessaires pour communiquer avec un public sourd.



Titulaire d'un D.U de Pratique Approfondie de lsf (obtenu en juillet 2012), jexpérimente et acquière de nouvelles perceptions en matière de lsf et je communique avec plus daisance.



Jai expérimenté mes 1ere connaissances entre 2008 et 2010 dans le cadre dun spectacle bilingue français/lsf intitulé, « pas manchot » de Jacques.Lizé et Magali Patti aux cotés de Bachir saïfi et Isabelle Voizeux, pour lassociation « Accesignes » qui lutte en faveur de lintégration des sourds et malentendants en entreprise.



Etant diplômé B.A.F.A, pendant l'été 2011 jai eu lopportunité dappréhender le métier danimateur sous un jour différent, dans deux structures de la ville de Toulon qui accueillaient deux enfants sourds en intégration; Structures dans lesquels jai pu initier les enfants entendants du groupe aux rudiments de la lsf. J'ai renouveler lexpérience en travaillant comme assistant d'éducation sur l'année scolaire 2011/2012 avec des collégiens entendants.



En 2012/2013 j'ai eu aussi la chance de participer au Projet SUrDyn2 (projet visant une mise en application de messages visuelles dans les transports à destination des sourds et malentendants) avec l'IFSTTAR (institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux) et en partenariat avec WebSourd et le LEAD de Dijon.



En Octobre 2013 jai intégré le Master d'interprète français/LSF à l'ESIT Pariset espère obtenir mon diplôme au printemps 2015.



Motivé par un véritable altruisme et un sens profond de responsabilité citoyenne, jaimerais contribuer à une meilleure intégration des personnes sourdes dans notre société. Pour ce faire, je pourrais mettre mes compétences à lélaboration de projets autant sociaux que culturels, en correspondance aux expériences qui ont jalonnées mon précédent parcours professionnel.



dans l'attente de vous lire.



LSFement





Incandella Tony



Mes compétences :

Comédien

LSF

Théâtre