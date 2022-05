Tony(joseph) SELBONNE

Mësëgana, nom amharique (langue nationale de l’Ethiopie) signifiant "Give Thanks and Praises" soit remercier et prier le Tout-Puissant.



C'est une formation parisienne composée de musiciens, forts d'une vingtaine d'années d'expériences sur les scènes reggae nationales et internationales aux côtés : d Alpha Blondy, Tonton David, Princesse Erika, Pierpoljak, Tiken Jah, Horace Andy, Winston Mac anuff, etc.



Mësëgana s'est réuni autour de Joseph, auteur-compositeur- interprète. Initialement batteur formé aux meilleures écoles (Le Sermac, Dante Agostini, C.I.M, Ecole Normale de Paris), sa profession l'amène à jouer au sein d'une multitude de groupes, dont Camille Sopran, Black-Blanc-Beur, Banky Banks, Ras Natty Baby (Roi du Seggae), Exode, Pablo U-Wa et bien d'autres...





Parallèlement à cette activité, Joseph écrit son premier morceau à 23 ans lorsqu’il commence aussi l’apprentissage de la guitare. Il continue le chant et la composition par plaisir et amour de la musique. Au cours de son premier voyage en Ethiopie en 1992, la chaleur des réactions et les encouragements qu’il recueille à l’interprétation de ses chansons auprès des autochtones, le décide à reconsidérer ses priorités et l'orientation qu'il désire donner à sa carrière musicale.

Dès son retour, commence alors un long travail sur le chant, l’écriture et la composition.

Les enregistrements de maquettes se succèdent jusqu'à ce que Joseph constitue un répertoire d'une quinzaine de compositions en français, anglais, créole et amharique auxquelles s'ajoutent des reprises de Bob Marley, Steel Pulse, Stevie Wonder...



Lors d'un concert, le 9 Février 2002, en mémoire de la naissance de Bob Marley, sur la péniche Makara(Paris) Mësëgana reçoit un accueil enthousiaste.

Poursuivant avec son collectif, Mësëgana à nouveau se retrouve sur différentes scènes parisiennes; La Flèche d'or(2003) concert filmé pour la télévision (La Locale, déc 2005)- prestations pour la Fête de la Musique à Pantin (juin 2007), Festival « In and Out à Stalingrad»(mai2008) -concert promotionnel organisé en déc 2008 par STRAGEFI : organisme dépendant du Conseil général du Val de Marne. Après un accueil triomphal du public, Mësëgana reçu un soutien financier du Conseil général pour la réalisation de son album.



En l'an 2009, Mësëgana concrétise, avec la grâce de DIEU, la réalisation de l'album: "A ta Famille"

Depuis son objectif principal est de partir à la rencontre du public pour lui proposer, son "REGGAE LIFE"