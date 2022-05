Tony JOSSELIN

Entraîneur cycliste de formation, je suis intervenu sur différents axe de la maîtrise technique de la bicyclette pour les enfants, à l’expertise de la performance pour des coureurs cyclistes professionnels.



En parallèle, j’ai suivi un cursus de formation Universitaire dans plusieurs domaines liés à la performance : préparation physique multisports, évaluation de la performance, micronutrition, ainsi qu’une certification en Programmation Neuro Linguiste, me permettant ainsi de répondre au mieux aux attentes des cyclistes que j’entraîne.



De file en aiguille, mes compétences ont aussi intéressé d’autres sportifs : tennisman,basket, golfeur ainsi que des personnes désirant améliorer leur condition physique et/ou leur santé.



Au cours de ces dernières années, j’ai effectué des recherches sur le terrain sur des sportifs âgés de 17 à 55 ans ; j’ai pu mesurer les résultats à chaque étape de mon accompagnement.

Cela m’a permis de créer mon concept d’accompagnement personnalisé : NEXT PACE, changez de rythme!



NEXT PACE est une approche globale qui repose sur un audit complet de votre vécu, une analyse précise de vous par le biais de différents diagnostics, et un accompagnement personnalisé sur le plan physique, mental et nutritionnel.



Mes compétences :

Global coaching

Santé Sport Performance

Developpement personnel