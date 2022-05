Bonjour a tous, je vous fais une présentation simple afin si vous le désirez prendre contact avec moi.

Je suis Tony Jouin, je suis technicien industriel de métier avec plus de 20 années d'expérience dans le domaine des machines spécial.



Je travail sur PC avec des logiciels de conception 3D type Keycreator, Catia V5, j'ai aussi une vision rapide sur plan car durant ma carrière j'ai travaillé a la planche a dessin.

Je gère le suivi des études avec les clients.



En plus de mon travail « classique » Je suis un passionné de sport mécanique, j'ai fait 9 ans de rallye automobile dont le volant 106, ensuite et ce depuis 2004 je me suis mis au DRIFT.



J'ai de fil en aiguille gravi les marches en gérant la plus grosse association française de drift.

En 2009 avec des amis nous avons décidé de mettre en place le DRIFT CHALLENGE afin de montrer aux autres pays mondiaux que malgré la méconnaissance de ce sport en France nous étions capables de faire de belles choses.



Pour nous le challenge n'a pas été facile car par méconnaissance les donneurs d’ordre sont assez réfractaires à toutes les nouveautés.



Ce sport a un avenir certain tel qu’il est en train de le devenir aux USA ou en UK.



En 2013 j’ai décidé de reprendre le volant et de m’occuper toujours avec le Drift Challenge d’évènements plus ponctuels. D’ailleurs je suis à la recherche de partenaires financier pour mener à bien ce retour à la source. (tonyjouin@gmail.com)



Je peux vous proposer grâce à mon diplôme BPJEPS instructeur automobile acquis en 2009 l’organisation de journée découverte du Drift avec des baptêmes et diverses autres choses. Si vous avez un CE et que vous voulez proposer quelque chose de différent a vos collaborateurs nous pouvons étudier ce projet avec vous.



Je suis donc disponible et surtout a l’écoute pour tout renseignement sur la discipline ou moi même.



Merci d'avoir pris le temps de lire ces quelques lignes.





Mes compétences :

BPJEPS

Briefing

Dessinateur

Dessinateur industriel

Encadrement

Instructeur

Motivation