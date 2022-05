Tony LACKOVIC

Etudiant en 2ème année de BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatisés au sein du lycée Franklin Roosevelt.



Major de promo lors de ces deux années de BTS, je pense aujourd'hui être prêt à intégrer le monde de l'ingénierie.





C'est pourquoi je recherche activement une entreprise d’accueil pour réaliser la formation ingénieur ITII filière mécanique, option Robotique et Mécatronique, en alternance.





Profitant d'une année d'apprentissage au sein de O-I Manufacturing de reims, cela m'a permit d'acquérir de bonnes connaissances en mécanique et sur les API.



Lors de mon BTS j'ai réalisé un stage en entreprise qui ma donné une bonne approche de l'informatique industrielle (mise en place d'un logiciel MES et ERP) et de la formation du personnel à l'utilisation des terminaux de commande.



J'ai également réalisé une table séparatrice pour l'entreprise Champagne Bollinger, en accord avec le cahier des charges fonctionnelles établi avec le client. Chargé de trier les bouteilles et de les distribuer à un robot d'emboxaege, ce projet a été celui sur lequel j'ai été évalué lors de l'examen final de mon BTS, j'ai donc réalisé les rapports de conception suivants : Conception mécanique (exposition des différentes solutions (retenues ou non), calcul des efforts statique et dynamique, vérification de la fiabilité des pièces conçues (RDM le mans, Solidworks) ) ; Conception automatique (justification des choix des composants, schémas électriques et pneumatiques, grafcets, bons de commande, programme automate, documentation partie commande, réalisation mécanique, tests, conduite système, documentation de l'industriel, factures ..)



Mes compétences :

Mécanique analytique statique

Mécanique analytique cinématique

Electrotechnique

Informatique industrielle

Amélioration de process

Résistance stress

Etude technique

Conception mécanique

Analyse des besoins

Analyse de données

Analyse technique

Conception 3D

Dynamique des fluides

Analyse fonctionnelle

Persévérance

Dynamique

Mathématiques appliquées

Accueil physique et téléphonique

Mathématiques

Animation de formations

Programmation

Programmation informatique

Résistance des matériaux

Physique

Contrôle qualité

Travail en équipe

Automates programmables

Apprentissage

Apprentissage rapide

Automatismes industriels

Électromécanique

Essais mécaniques

Mécanique

Electricité

Mécanique des fluides

Electronique

Autodidacte

Automatisme

Autonomie

Rdm-le-mans (ossature)

Solidworks

Ingerea (win-relai)

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

C++