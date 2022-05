Tony LEFRANC

Bonjour, je suis actuellement à la recherche d'un emploi en grande distribution. Je peux travailler en mise en rayon alimentaire, poissonnerie, fromage à la coupe, charcuterie à la coupe ainsi qu'au rayon traiteur point chaud (pizzas, plats préparés, poulets rôtis et accompagnements), grâce à l'expérience que j'ai acquise au sein des carrefours markets. J'ai une légère expérience au rayons fruits et légumes. En plus de cette expérience j'ai fait une formation de secrétaire comptable pour avoir l'opportunité d'évoluer dans cette branche.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook