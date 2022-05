J'ai rejoint Décathlon en 2006, après mes études d'ingénieur et un parcours riche de plusieurs expériences professionnelles réussies.



Ma première mission chez Décathlon était en tant l'ingénieur technique.

En 2008, j'ai saisi l'opportunité de pouvoir créer ma propre équipe en charge de la gestion des identités et des accès pour Décathlon / Oxylane.

J'ai ensuite eu la responsabilité de différentes équipes sur des domaines techniques varies.



En février 2012, j'ai relevé le défit de partir travailler en Inde pour développer le département informatique. Décathlon démarrait son expansion et avait besoin de tous les outils informatiques nécessaires pour l'accompagner et ouvrir ses magasins.



Depuis Mai 2014, j'ai accepte une mission d'innovation technologique en Inde toujours chez Decathlon Inde afin d'améliorer l'expérience client et collaborateur dans nos magasins.