Diplômé fin 2015, je suis à la recherche de nouvelles opportunités.

Doté d'une grande capacité d'analyse exercée dans le secteur de la GMS (Lactalis, Haribo…), je me suis spécialisé en étude de marché, reporting et analyse commerciale. En tant qu'assistant Category Manager, j'ai réalisé des projets de développement sur des nouveaux circuits de distribution (Drive et Proxi). Le poste de Chef de secteur m’a permis d’apprendre à gérer une zone géographique ainsi que son développement commercial. Ces expériences m'ont permis d'avoir un grand sens de l'organisation et de gestion de projets. Rigoureux, proactif et autonome, j'ai le goût du challenge et suis force de proposition dans une équipe.



Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint

Lotus notes

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

HTML

Visual Basic

JavaScript

Adobe Acrobat

Nielsen

Aldata Shelf Planning

Planorama