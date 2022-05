Tony LOIZEAU

Après quatre années d'étude en graphisme, pendant lesquelles j'ai obtenu un CAP dessinateur publicitaire ainsi qu'un certificat de créativité en arts graphiques, je me suis rapidement constitué un press-book d'illustrations. Durant mes vingt années d'exercice, j'ai publié dans la presse enfantine des bandes dessinées et des illustrations et réalisé des dessins pour des campagnes publicitaires. J'ai également développé un style plus réaliste dans de nombreux carnets de voyages et commencé des recherches en peinture abstraite.



Mes compétences :

Illustration jeunesse