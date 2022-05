Nicolas GUILLOUX

Nouveauté 2014:



L'éclairage électroluminescent comme source lumineuse économique.

Il se présente sous forme de feuille ou de ruban mais peut avoir n'importe quelle forme.

Essentiellement utilisé pour le rétroéclairage grâce à sa faible épaisseur: 0,35 mm en moyenne, il peut se placer ou d'autres sources lumineuses ne pourraient pas.

Il est très économique en électricité car il restitue 95% de l'énergie en lumière. (c'est une lumière froide qui ne rayonne pas et chauffe très peu),

Il est solide car ne comporte aucune pièce comme un filament ,et il est basé sur un élément minéral (le phosphore) présent dans toute matière organique, son coté souple permet de prendre la forme de l'endroit ou il est posée en évitant toutefois les angles droits et permet aussi de lui assigner des zones d'éclairage avec une séquence d'animation.



Découvrez ce produit novateur sans plus attendre en vidéo :

http://etoo-fr.com/studio_de_creation/electroluminescent/



Un seul interlocuteur pour toute votre communication



Cette phrase résume bien la philosophie de l'entreprise.

Fort d'une expérience dans le domaine des arts graphiques et tout particulièrement dans le domaine de l'enseigne. Nous offrons nos services aux enseignistes lors de surcroît d'activité temporaire ou de charrette dans la réalisation des dossiers de dépôt en mairie (État actuel -État futur- Descriptif produit - ....)

L'autre point fort de l'entreprise est le conseil en communication: print - site web - charte graphique - charte technique dans le domaine de l'enseigne - Création image visuelle.

Un seul interlocuteur pour toutes ces choses, que du bonheur.



+ d'infos:

www.etoo-fr.com



Mes compétences :

Création graphique

Print

Site internet