Charles-Eric ROSSIGNOL

La société PROGETYS est spécialisée dans deux domaines:



- Le suivi des dirigeants

- La gestion de projets (création, reprise et développement)



Progetys est composée d'une équipe de spécialistes de chaque métier d'une entreprise non lié à la partie technique (direction générale, gestion, commercial, rh, administration, communication et transition numérique).



Nous travaillons avec les chefs d'entreprises au sein de la société, nous le déchargeons de certaines tâches temporairement afin qu'ils se concentrent sur leur partie métier.



Nous les accompagnons dans leur développement et dans le suivi de leur activité. Les outils de la société PROGETYS pour le dirigeant sont des outils liés à la gestion et à l'organisation de l'activité (gestion et organisation, suivi des coûts, tableaux de bord), au développement (stratégie et plan d'actions commerciales, formations commerciales pour les salariés, suivi terrain et outils de suivi).



Notre particularité est que nous accompagnons les commerciaux sur le terrain, nous effectuons un suivi très proche et très précis.



PROGETYS accompagne également tous les porteurs de projets de création, développement ou reprise d'entreprises.

Nos services sont simples, nous réalisons des études de marché très axées clients et construisons l'ensemble du business plan avec les porteurs de projet (idée, projet, étude de marché et stratégie, aspects chiffrés - en partenariat avec les expert-comptables).



Mes compétences :

Formation

Conseil

Analyse financière

Entrepreneuriat

Gestion de projet