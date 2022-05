Courtier en prêt immobilier et regroupement de crédits sur le secteur de Lens et Douai



Notre métier consiste à négocier auprès des banques les meilleures conditions du marché : taux d'emprunt, assurances et autres avantages.



Nos principaux financements s'adressent aux particuliers et concernent :

· l'acquisition dans le neuf et l'ancien ,

· la renégociation de prêt immobilier,

· le rachat de soulte,

· et le regroupement de crédits



Notre mission ne s'arrête pas à l'accord bancaire car nous assistons les clients à chaque étape du projet.



Dans votre vie privée, vous êtes peut être amené à rencontrer des personnes ayant besoin d'un financement, leur recommander MeilleurTaux c’est leur assurer les meilleures offres de prêt.



Nous nous adressons également et bien évidemment aux professionnels de l'immobilier souhaitant sécuriser leurs ventes.



Je précise que l'étude est gratuite et sans engagement.



Tony MARIAGE



Un interlocuteur unique, des compétences multiples.



Portable : 06-34-15-61-14

Mail : t.mariage@meilleurtaux.com



Mes compétences :

Banque

Construction

Courtage

Crédit immobilier

Défiscalisation

Immobilier

rachat de credits

Restructuration