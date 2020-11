Tony MARIN-LAFLÈCHE

Après 12 années en société de service, je suis désormais à la recherche de mon prochain challenge en tant que business développer. Actuellement en formation (autofinancée) à lEM Lyon, jai souhaité compléter et acquérir des bases solides nécessaires à ce métier transverse. Ma mission sera dapporter un maximum de valeur et de développer la croissance de votre entreprise. Autonome et organisé, je saurai mintégrer rapidement et aiderai vos équipes à traverser les mutations et transformations nécessaires aux entreprises daujourdhui.