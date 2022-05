Tony MATTER

Après l'obtention de ma Licence Activité et Technique de Communication (multimédia) je me suis consacré à la réalisation d'un projet avec mon frère .



Après 1 an de conception notre site Auto1clic.com a été mis en ligne récemment.



http://www.auto1clic.com



Il s'agit d'un nouveau site d'annonces de véhicules d'occasion qui propose des outils de recherche innovants ( recherche par options, recherche locale, recherche inversée etc...).



Mes compétences :

Php/mysql

Html/css

jQuery