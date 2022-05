Tony MAURIN

Ma passion pour la gestion de projet est venu du fait que j'aime progresser et innover et ne pas m'enfermer dans la routine. Qu'y a-t'il de mieux que le mode projet pour m'épanouir dans mon travail?

Ma formation et mes expériences m'ont permis d'acquérir les trois niveaux de maturité du mode projet :

1 - Gestion de projet : Maîtrise du QCD et R

2 - Management de projet : Prise en compte du facteur humain pour la réussite des projets

3 - Management par projets : Alignement des projets avec la stratégie d'entreprise



Pour finir, j'aime dire que quand je gère mes projets, je fais de l'art (Anticipation, Rigueur et Transparence)



Mes compétences :

Piloter les chantiers d’amélioration continue (5S,

Piloter les projets d’industrialisation (QCD&R)

Piloter les activités (indicateurs, plan d’actions

Manager les équipes (direct et transversal)