Vérificateur technique en électricité basse et hautes tensions ,visites périodiques consuels ERP-ERT.



Diagnostics, mesures, comptes rendus.



Formation N2



Vérification accessoires et Moyens de Levages.



Vérification de portes et portails automatiques.



Mise en application des textes, normes.



Saisie des logiciels techniques.



Secteur d'activité Normandie



Mes compétences :

Électrotechnique

Levage

Porte et portails automatique