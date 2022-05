Tony PIGNARD

Deux années d’expérience dans le secteur des Energies Nouvelles Renouvelables

comme commercial en Eco-PTZ, panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur,

ainsi que plusieurs années de commerce dans différents domaines, m'ont apporté

à ce jour une très solide expérience.



Aimant les défis mais aussi soucieux d'atteindre et d'accroitre mes objectifs

commerciaux, mon tempérament « accrocheur » acquis tout au long de ces années

professionnelles m’amènent à vous proposer mes compétences et, tout naturellement,

à répondre à votre offre qui a retenu toute mon attention.



Naturellement de fibre commerciale, polyvalent, rigoureux, dynamique, j’ai acquis

au cours de mes différentes expériences professionnelle les qualités d’écoute,

de conseil, de gestion, de négociation, et de relationnel, indispensables à fonction

d'un commercial confirmé.



Mon fort investissement personnel sur les dossiers ainsi que mon autonomie ont

ancré en moi le sens de la satisfaction exprimée ou implicite des clients ;

base d'un développement commercial



Mes compétences :

Actions commerciales

Chiffre d'affaires

Commerciales

Plan d'actions

Plan d'Actions Commerciales

Prospecter

Prospecter de nouveaux clients

Stratégie