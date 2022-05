Tony PREUVOST

Biogaran est fondé en 1996, pour répondre spécifiquement au développement d’un nouveau marché encore méconnu : les médicaments génériques.

Proposer aux patients des médicaments de qualité à l’efficacité reconnue dont le brevet est tombé dans le domaine public relevait alors d’un savoir-faire d’un nouveau type que les laboratoires traditionnels ne possédaient pas.

Laboratoire français, nous distribuons aujourd’hui plus de 200 millions de boîtes par an (source GERS décembre 2013) et sommes devenus en quelques années le 4ème laboratoire en France en nombre de médicaments délivrés aux patients (source GERS décembre 2013).

J'ai le plaisir de contribuer chaque jour à l'évolution de Biogaran depuis 1998.



http://www.lexpress.fr/emploi/les-nouveaux-conquerants-du-medicament_478057.html



Mes compétences :

Management

Stratégie commerciale

Direction commerciale

Ressources humaines

Formation

Relations clients