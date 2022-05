Tony RANNOU

Chef de projet en informatique, expert StreamServe.

Fort d'une expérience en SSII de 8 ans, j'ai travaillé sur des domaines aussi variés que l'assurance, les transports, et surtout l'énergie (électricité et gaz).



Cela fait maintenant 9 ans que je travaille dans le domaine de l'éditique. Grâce à cette expérience, j'ai acquis une forte expertise aussi bien dans le développement à l'aide l'outil Streamserve, la mise en place de Temp'Post et l'accompagnement à la mise en place des projets éditiques.



Concernant le logiciel de composition Streamserve, j'ai traversé les versions de la V3 à Persuasion.

La version Persuasion amène de nouvelle fonctionnalité sur la personnalisation des documents grâce au module Composition Center et Ad'Hoc. A l'aide de ces nouveaux modules, il y a une répartition des charges entre la MOA qui s'occupe du contenu des documents à réaliser, et la MOE qui ne s'occupe que de la partie technique du projet.



Nous intervenons sur tous les stades du projets, à la définition, jusqu'à sa maintenance en passant par l'architecture, le conseil, développement, ...



Nous développons aussi nos propres solutions autour de StreamServe, notre dernière réalisation correspond à un suivi de production de votre chaîne éditique : What Happens !!!



Fort de cette expérience, nous sommes aujourd'hui prêt à vous accompagner dans vos projets éditiques !!!



