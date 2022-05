Tony RÉMOUSSIN

Directeur de programmes informatiques, spécialisé sur les projets stratégiques des entreprises, avec une forte expérience :



- Dans l’analyse et la coordination de la vision de stratégie de l’entreprise avec les besoins des projets

- Dans la définition et l’application d’une gouvernance et des méthodologies adaptées aux contextes des projets

- Dans la gestion des équipes de chefs de projets A-MOA et MOE ainsi que le pilotage des équipes métiers.

- Dans la communication interne et externe aux projets et à l’entreprise





COMPETENCES FONCTIONNELLES



Gouvernance de Projet

- Mise en place des principes de gouvernance de projets.

- Organisation d'équipes autour de la gouvernance de projets

- Application et adaptation de méthodologies projet (PMI, Prince2) et services, (ITIL)

- Établissement des cadrages de projets, définition des périmètres,

- Montage de budgets de projets et de services,

- Pilotage & conduite du changement,

- Présentation des solutions et projets aux comités de direction,

- Accompagnement et coordination des équipes projets,

- Etablissement et mise en place des chaînes de soutien, de support et d’amélioration continue

Gestion de Projet

- Analyse fonctionnelle,

- Etude, rédaction & validation de livrables,

- Organisation & conduite de réunions,

- Formations utilisateurs,

- Organisation et accompagnement des bilans de fin de projets,



COMPETENCES TECHNIQUES



Environnements SAP, Microsoft, Unix, Tuxedo (Middleware)

Langages C, C++, LISP, HTML, PHP

Bases de données Oracle, SQL



Mes compétences :

Direction de projet

Gouvernance

Méthodologie

Réorganisation

Organisation