Tony RIOCHET

Après un Master MIAGE ,double compétence Informatique et Gestion d'Entreprise, à l’Université de Nantes effectué en apprentissage, j'ai rejoins la société Accenture Technology Solutions à Nantes.



Spécialisé depuis 2010 dans le monde des ERP et plus particulièrement SAP depuis 2012, j'ai choisi le domaine du décisionnel grâce à ma formation. Au travers de mes expériences, j'ai notamment été amené à travailler sur des missions d'industrialisation, de Tierce Maintenance Applicative ainsi que de Maintien en Condition Opérationnelle pour des grands comptes principalement.



Je suis actuellement responsable d'une équipe décisionnelle pour le projet SIMM d'EDF et également en parallèle, co-responsable du pôle de compétences SAP BI pour le centre de services ATS de Nantes.



Fondateur et président de l'ANAM (Association Nantaise des Anciens de MIAGE), je souhaite valoriser ma formation et développer un réseau fort et uni entre jeunes et anciens diplômés. Dans ce but, nous gardons des liens étroits avec le corps enseignant de la MIAGE de Nantes (conseil de perfectionnement, interventions, ateliers, coaching, forum d'emploi etc) et partageons notre expérience au travers MIAGE Connection, fédération nationale dont nous sommes administrateurs.



Mes compétences :

Microsoft Office

XHTML

WinDev

Visual Basic for Applications

SAP BW

SAP IS U

SAP ABAP

Oracle

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Visio

Microsoft Access

Java

COBOL

Adobe Photoshop

Conception UML

Microsoft Excel

Visual Basic

Microsoft Word

SAP R/3

Business Intelligence

SQL

SAP Business Information Warehouse

SAP