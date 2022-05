Après une formation complète en RH finalisée par un master 2, j'ai imprégné mon parcours professionnelle de culture SIRH et en fait mon activité professionnelle principale en qualité de chef de projet SIRH pour de grands éditeurs.



Ouvert, aux problématiques RH plus globales et transverses, je m'intéresse également à la communication sociale et notamment à travers des outils comme le bilan social individuel pour lequel j'ai mené des projets d'envergure pour des grands groupes mais aussi des PME.



La formation en Paie et SIRH fait aussi partie de mes centres d'intérêts et fait partie des activités que j'apprécie dispenser.



N'hésitez pas à visiter mon profil et me contacter si vous le souhaitez.



Tony Rivenez.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Administration du personnel

Paie

Formation

Management

RH

Conseil

SIRH

Gestion de Projet