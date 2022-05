Je recherche l'amélioration technique dans la conception et l'architecture logicielle. J'ai des compétences en Java EE et me suis passionné pour Android. Sur mon temps libre, j'ai pu développer une application que j'aime améliorer régulièrement : https://play.google.com/store/apps/details?id=shoohei.rabbit



Mes compétences :

Android

Java EE

JAVA