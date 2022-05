Tony RUSSO

Leader et manager naturel, j'ai une expérience importante en développement de marché et en relation grands comptes.

Animé par le goût du challenge et ne baissant jamais les bras, je suis motivé par la réalisation des objectifs et la satisfaction du client.

J'aime fédérer et motiver l'équipe pour avancer ensemble vers un but commun.



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Industrie

Chimie

International

Gestionnaire

Coaching

Reporting

Recrutement

Stratégie commerciale

Traitement des eaux