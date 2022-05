Thierry VERRINE

Bonjour,

Je travaille depuis presque 30 dans le service aux industriels en les accompagnant dans le déploiement, l'intégration et le support aux Systèmes d'Information en relation à l'ingénierie et la gestion du cycle de vie produit.

J'ai travaillé initialement au cœur de la Conception Assistée par Ordinateur et de l'Ingénierie Assistée par Ordinateur auprès des éditeurs (CATIA - CAEDS avec IBM France) et (IDEAS Master Series avec SDRC France)

Rapidement au milieu des années 90, j'ai été confronté lors de mes très nombreuses assistances techniques chez mes clients à des problématiques de gestion de données techniques.

J'ai rapidement exploité les capacité d'un module d'IDEAS, le Team Data Management pour mettre en place une SGDT chez mes clients et je suis devenu un expert de ce produit. J'ai participé aux déploiement des produits SDRC chez Renault en me dirigeant pendant cette période vers le produit PDM: Metaphase.

En 2000 je passe en Angleterre et prends en charge pour ma société SDRC UK le déploiement de toutes les solutions PLM-CAO-IAO-DMU pour le compte de Ford chez la société LAND-ROVER. Ensuite je pilote un programme pour EDS UK pour une réponse à Appel d'Offres de FORD pour un produits PLM Multi-CAD (Naissance de Teamcenter Engineering à partir de IMAN). En 2002 une opportunité me permet en temps que qu'expert PLM freelance de piloter le déploiement technique du PLM de la CAO 3D et de la DMU pour le premier projet "Digital process" de Nissan Europe. En 2 an et 1/2 j'accomplie avec l'aide de mon équipe à l'installation des 2 premières versions majeures de Metaphase, Teamcenter Enterprise, IDEAS et SpaceVision.

En 2006 j'accepte un contrat avec EDS UK chez Rolls-Royce Engine pour piloter la phase support/help-desk/business continuity du premier déploiement de Teamcenter Engineering et de NX.

Je termine 2006 en revenant chez NISSAN Europe pour le compte de NEC UK pour intégrer en tant que technical leader l'équipe en charge du déploiement/intégration/support de l'ensemble des applications PLM/IAO/CAO/DMU/Digital Manufacturing et de tout le matériel/OS associés (Teamcenter, IDEAS NX, SpaceVision, Delmia et SUN/IBM/HP/NetApp en OS UNIX/WinNT/NetOS)

2009 retour en France et dernière mission freelance pour le compte de THALES IS en charge d'un Bundle (contrat au forfait) AIRBUS ICT FD. En tant que manager de transition j'organise le take-over des applications PDM et la mise en place du support/help-desk et du développement autour des produits PDM de Siemens.

depuis septembre 2009, je travaille en CDI pour la société CS. Basé à Toulouse et intégré au département PLM, mon rôle est transverse sur l'ensemble des services: soutien Avant-Vente, Pilotage des contrats en après-vente et activité de conseil/audit/analyse sur le PLM. Une année sur site client AEROLIA en 2011 en tant que IS Program Manager pour le co-pilotage avec un responsable business de leur projet PLM. Backbone PLM, CAD link avec CATIA, DMU, projet de Collaboration pour l'Entreprise Étendue, projet PLM extended pour le manufacturing et la liaison avec le monde supply-chain et logistique.

Je participe activement au soutien des forces commerciales en ce début 2012 et la définitions des axes de développement stratégiques de services aux entreprises autour du PLM (EE, migration, collaboration,...) et aux activités de réponses aux RFP, RFI

2013 PCO INNOVATION devenu APLS suite au rachat par Accenture. Maintenant Industry X.0 chez ACCENTURE DIGITAL dans l'accompagnement de la continuité numérique du dévelopement produit, en passant par la Conception, la simulation, le PLM, MPM, le MES, et la maintenance. Transformation digitale des entreprises



Mes compétences :

Aéronautique

Appels d offres

Appels d'offres

Automobile

Avant vente

CAO

Conseil

DMU

Electronique

Energie

FAO

Gestion de programme

High tech

MRO

PLM

PMP

PROGRAMME

Simulation

Stratégie

Systèmes d'Information

Vente