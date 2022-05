Tony SOUFFLET

J’ai le plaisir de vous adresser ma candidature spontanée.



Doté d’une grande empathie et d’un sens de l’écoute certain, je n’hésite pas à donner de mon temps pour venir en aide, transmettre mes connaissances, partager les informations.



Venant d’une grande enseigne dans le domaine du commerce, j’ai pu durant 24 ans acquérir une grande expérience dans le domaine de la logistique essentiellement avec chariots élévateurs de catégorie 3. Ce qui m’ouvre un panel dans de nombreux domaines. Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae.



Suite au bilan de compétences effectué par Com-C Formation depuis le 21 Mars 2014 qui a fait ressortir mon désir du sens du service, la patience, une bonne élocution et l’implication dans ce que je fais. Organisé, rigoureux et méthodique.

J’ai grand espoir que ses renseignements retiendront votre attention.

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part,



Je vous prie d’agréer, Monsieur ou Madame, mes salutations dévouées.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet