Tony TARIELLO

Je suis le garant de la qualité des offres et produits de l'entité "Services aux clients" à travers le monde.

La satisfaction des clients est mon challenge quotidien. Je surveille les enquêtes de terrain et porte les plans d'actions dédiés.

Je garanti la bonne application des processus de développement (OTM,PMP,PEP...) dans les projets.

Je déploie la "Safety" et ses recommandations dans mon unité.





Mes compétences :

Technique

Qualité

Audit qualité

Sécurité

Project Management Office

Marketing