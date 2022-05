Tony THOMA

Ma carrière dans le secteur aéronautique, spatial et de défense s'est développée autour de 2 axes principaux; le développement international marketing et stratégique ainsi que l'approche commerciale en business-to-governement et business-to-business.

Je suis attaché à évoluer dans un environnement multi-culturel exigeant dans lequel mon expertise des marchés d'Amérique Latine, du Moyen-Orient et d'Europe puisse être utile. J'ai une capacité d'analyse certaine qui est au service de ma proactivité et de mon sens du résultat.





Mes compétences :

Leadership

Négotiation

Relations internationales

Analyse stratégique

Aisance relationelle

Développement commercial