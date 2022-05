Tony TRANCARD

CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT ET MISE EN PLACE DE PROJETS DIGITAUX.

Bonjour, je suis freelance (depuis 2009) en tant que concepteur digital, designer, dev front-end.

Je mets au service de mes clients/partenaires (agences digitales et TPE/PME) expertise et conseil en développement technique et mise en place de projets digitaux (Site, boutique en ligne, app native/web, ...).

Originaire de Lille, je vis, depuis 2004, en Lozère, au milieu du Parc national des Cévennes, lieu propice à la créativité et à la sérénité.

Membre du collectif de freelance Greaaat, j'ai un solide réseau d'appui si vous avez des besoins/compétences spécifiques.



Mes compétences :

Développement web

Web design

Wordpress